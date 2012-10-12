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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 15:43 BJT

〔新闻稿〕2012年前三季度社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元--央行

(以下为中国人民银行周五公布的2012年前三季度社会融资规模统计数据报告全文)

初步统计，2012年9月份社会融资规模为1.65万亿元，分别比上月和上年同期多4041亿元和1.22万亿元。其中，人民币贷款增加6232亿元，同比多增1539亿元；外币贷款折合人民币增加1764亿元，同比多增739亿元；委托贷款增加1449亿元，同比多增441亿元；信托贷款增加2024亿元，同比多增2247亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2163亿元，同比多增5524亿元；企业债券净融资2278亿元，同比多1758亿元；非金融企业境内股票融资158亿元，同比少78亿元。

2012年前三季度社会融资规模为11.73万亿元，比上年同期多1.92万亿元。其中，人民币贷款增加6.72万亿元，同比多增1.04万亿元；外币贷款折合人民币增加5343亿元，同比多增573亿元；委托贷款增加8600亿元，同比少增2076亿元；信托贷款增加7015亿元，同比多增6176亿元；未贴现的银行承兑汇票增加7631亿元，同比少增2202亿元；企业债券净融资1.56万亿元，同比多7186亿元；非金融企业境内股票融资2177亿元，同比少1338亿元。

从结构看，前三季度人民币贷款占社会融资规模的57.3%，同比低0.6个百分点；外币贷款占比4.6%，同比低0.3个百分点；委托贷款占比7.3%，同比低3.6个百分点；信托贷款占比6.0%，同比高5.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比6.5%，同比低3.5个百分点；企业债券占比13.3%，同比高4.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.9%，同比低1.7个百分点。(完)

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

--整理 沈燕

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