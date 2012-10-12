〔新闻稿〕2012年前三季度社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元--央行

从结构看，前三季度人民币贷款占社会融资规模的57.3%，同比低0.6个百分点；外币贷款占比4.6%，同比低0.3个百分点；委托贷款占比7.3%，同比低3.6个百分点；信托贷款占比6.0%，同比高5.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比6.5%，同比低3.5个百分点；企业债券占比13.3%，同比高4.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.9%，同比低1.7个百分点。(完)