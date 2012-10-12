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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 15:46 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑:有望向上测试0.8100及200日均线上方

0723GMT

* 欧元区债市平静,欧元/英镑存在上探0.8100英镑的空间.10年期意大利公债收益率在5%附近

* 据称欧元/英镑在0.8100有卖单,阻力位在200日移动均线0.8115上方

* 0.8072(周四高位)目前是支撑位.亚洲时段交投于0.8056-0.8069.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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