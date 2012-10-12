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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 15:43 BJT

〔新兴汇市〕坡元领涨新兴亚币,此前新加坡意外维持紧缩货币立场

路透新加坡10月12日电---坡元兑美元周五触及近一个月高位,领涨新兴亚洲货币,此前新加坡金管局出于通胀忧虑,意外维持紧缩货币立场.[ID:nST0563797]

金管局称,将维持坡元名义有效汇率(NEER)逐步温和升值的政策区间.政策区间的宽度、斜率和中点都将不变.

此令人意外的消息传出后,投资者回补坡元空头仓位,推动坡元/美元涨至9月14日以来最强价位1.2199.

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