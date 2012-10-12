〔金属期市〕LME期铜下滑,因市场担心全球经济状况

路透新加坡10月12日电---伦敦期铜周五下跌,恐将录得两个月来最大单周跌幅,因市场担心全球经济状况,且交易员等待中国周末将公布的贸易数据,以研判其经济形势.

0703GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.5%至每吨8,196.25美元,逆转前一日的小幅上涨态势,上日盘中触及两周低点8,105美元后反弹.

自9月初美联储和欧洲央行放松货币政策之后铜价曾上涨,但若本周收低,则将是过去四周中的第三个周度下跌.不过目前分析师表示,短期内铜价可能会在窄幅区间内振荡.