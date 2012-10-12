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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 15:56 BJT

《汇市简讯》宏观账户推高欧元/美元突破停止位

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* 欧元/美元跳涨并突破商品交易顾问(CTA)账户设置的停止位及21日移动均线切入位1.2958.宏观账户的买盘规模颇大.

* 继在1.30下端出现有影响力的半官方账户买兴后,其它买盘亦跟进.

* 买家指有亚洲央行的买盘在推高欧元/美元.

* 重要关注水准有:1.2977(为1.3072-1.2825的61.8%回档位),10月8日高点1.2494和10月9日高点1.2491.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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