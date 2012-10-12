〔中国央行〕确保Shibor报价质量,巩固市场基准利率地位--副行长

路透北京10月12日电---中国人民银行副行长李东荣近日称,下一阶段要确保Shibor(上海银行间同业拆放利率)报价质量,巩固市场基准利率地位.同时,要主动扩大Shibor应用,提高其基准性.

周五刊登在央行网站的新闻稿援引李东荣在2012年Shibor工作会议上并表示,要推动产品创新,积极参与探索同业存单等替代性金融产品的发行与交易.

"高度重视培育市场基准利率体系的重要性,整合行内资源,履行好报价行义务."他强调,要做好市场表率,充分发挥报价行在定价自律方面的重要作用.

同时,各报价行要进一步完善Shibor报价的内部管理制度和操作流程,积极加强对宏观经济形势、金融市场状况等方面的研究分析,科学合理评估资金成本和相关风险,根据自身资产负债管理要求,理性确定Shibor报价,确保报价质量.

央行并希望,下一阶段可促进信息共享,为利率政策制定和调整提供可靠依据;并要求各报价行能够及时、准确、全面地与央行共享这些信息,为央行做好相关决策提供重要依据.

Shibor作为货币市场基准利率,反映的是银行获得批发资金的价格,是衡量金融机构融资成本的关键性指标.

统计数据显示,2011年以来的金融市场交易中,73%的货币市场交易有报价行参与,全部的固息企业债、31%的固息短融和17%的浮息债发行以及45%左右的衍生品交易以Shibor为基准定价,同业存款、票据业务和理财产品定价也广泛参照Shibor.随着人民币跨境使用的日益扩大,Shibor亦逐步被运用于境外人民币产品定价.(完)

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