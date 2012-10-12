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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 16:35 BJT

〔马来西亚棕榈油〕期价大跌逾3%,因政府宣布新税率1月才将生效

路透新加坡10月12日电---马来西亚棕榈油期货FCPOc3周五大跌逾3%至每吨2,442马币,此前政府宣布削减出口税率将从明年1月1日才生效,而交易商原先期望有更及时的政策.[ID:nSB2046483](完)

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