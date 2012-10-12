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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 16:22 BJT

〔马来西亚棕榈油〕政府将寻求按月设定毛棕榈油出口税率--政府消息

路透吉隆坡10月12日电---全球第二大棕榈油生产国--马来西亚政府消息人士周五向路透称,该国正寻求按月设定毛棕榈油出口税率,以反映国际价格走势.

该消息人士还称,政府将在12月宣布新的毛棕榈油出口税率,料将低于当前23%的水平,新税率将从明年1月起生效.由于未被授权向媒体置评,该消息人士要求匿名.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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