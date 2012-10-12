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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 16:08 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,但260日圆料有强劲支撑

路透曼谷10月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五下跌,受累于全球经济前景的不确定性,不过交易员表示重要支撑位260日圆似乎很顽强,因产胶国出台限制出口的措施,且泰国实施干预.

TOCOM指标3月期胶JRUc6跌1.5日圆,结算价报每公斤264.5日圆.

坚挺的油价也支撑期胶市场的人气.布兰特原油期货LCOc1周五处在四周高位每桶逾115美元附近.

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