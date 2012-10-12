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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 16:22 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元卖家浮现,但仍可能上探1.30

0755 GMT * Gamma卖家关注欧元兑美元,1.2950有大量期权到期 * 据悉有企业趁今日涨势卖出 * 1.2990-1.3000据称有大量卖单 * 欧元兑日圆在102.10的停止单料乏力,此前类似停止单助燃今日涨势 * 期权到期与亚洲时段当前支撑1.2946,可能令欧元测试1.30.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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