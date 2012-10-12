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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 16:10 BJT

《汇市简讯》英国的买盘推高欧元/英镑

0737GMT

* 来自英国的买盘推动欧元/英镑升向0.8085的三日高点.

* 阻力位在0.8100和0.8115.

* 英国央行副总裁塔克认为央行的贷款融资计划(FLS)将帮助提振该国经济.

* 塔克仍然非常有望接替现任英国央行总裁金恩的职位. (完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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