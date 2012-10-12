《即时观点5》中国9月新增信贷低于预期,非信贷融资增长仍较快

路透上海10月12日电---中国人民银行周五公布,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元,其中,当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.

刊登在央行网站的新闻稿并称,初步统计,2012年1-9月社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元.其中,人民币贷款增加6.72万亿元,同比多增1.04万亿元.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

--9月新增人民币贷款6,232亿元(路透调查中值为6,500亿元),8月为7,039亿元

--9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,8月为1.24万亿

--1-9月社会融资规模为11.73万亿元,比上年同期多1.92万亿元

欲浏览9月数据详情,请点选[ID:nSB2040203]

以下为市场人士的评论:

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

尽管最新公布的9月份社会融资规模的总量不少,但真正进入实体经济可能并没有那么多.就当前来看,中国经济仍然处在底部之中,还没有出现明显回升的态势.

--华泰证券宏观分析师 张晶:

9月数据和之前的预期没有特别大的出入.

现在已经不是银监会或者央行约束商业银行不放贷款,商业银行主动限制贷款的行为也体现出来,经济不济,整体风险水平升高.同时企业对信贷的需求也自然地会收缩.

目前央行本身和商业银行新增外汇占款量波动较大,感觉现在央行的关注点短期可能会在汇率市场上,而不是逼信贷,因此9月份信贷数据对政策可能不会有很直接的影响.

--日信证券宏观策略部副总监 陈乐天:

新增人民币贷款偏低,显示9月投资可能会不及市场预期.结合一、二季度来看,三季度新增贷款1.9万亿,快于3:3:2:2的投放节奏,二季度以来政策因素明显.按照我们全年8.3万亿左右的预测,四季度信贷将新增1.6万亿左右,但10月份信贷可能会比9月份大幅下降,值得关注.

--瑞穗证券亚洲公司董事总经理、首席经济学家 沈建光:

9月新增贷款低于市场预期,但这并不意外,因为此前国内媒体已报导了中国四大国有银行的9月新增贷款少于8月.

新增贷款下滑表明央行可能已出手控制信贷增长,因为8月的信贷增速超出预期.

中国的资金面状况仍然偏紧,央行应尽快下调存准率.

--民族证券宏观策略高级分析师 陈伟:

尽管9月份新增信贷不多,但结合未贴现的银行承兑汇票新增情况看,银行提供的信用融资支持并不少.此外,人民币贬值预期弱化,外汇贷款有所抬头.

总的看,社会融资规模同比和环比均保持快速增长,这有助于中国经济活动活跃.初步看,即使央行不出台放松政策,三季度是本轮经济的底部,四季度增速有望上升.

--华融证券宏观经济分析师 肖波:

新增贷款低于预期,现在商业银行存款准备金率还在比较高的一个位置,一直没有放松,银行可支配的新增贷款规模受到限制.还有一个很重要的问题是,贷款需求一直上不来,特别是较上个月有个很大的环比回落,是因为之前启动的多个城际轨道项目等基础设施项目,刺激了银行放贷.

现在大环境上,国家整体处于稳经济,促转型这样一个阶段,并不是非常追求GDP高增长,这样的话其实就不需要货币政策进一步的大幅放松.同时,外部很多经济体,包括美国、印度、巴西等都在放松货币政策,纷纷降息,所以它所带来的外部需求的回升,对出口增长起到推动作用,也限制了国内继续放宽的空间.此外,中国还需警惕输入性通胀的压力.

我们认为十大八之前,降准的可能性都不太大了,降息更将推后.

--国海证券投资分析员 范小阳:

9月的信贷数据看起来比预期低一些,不过结合中国的经济形势来看,与其也是比较符合的.

从信贷总量变化来看,央行货币政策应该还以维稳为主,至少在十八大之前,应该不会有太多或者更意外的刺激政策出台.

具体来说,结构调整是中国经济面临的一个主要问题,而降息并不是结构转型的主要影响因素;而且据了解,很多金融机构贷款利率还是以九折居多,并没有用足七折的贷款利率下浮限制,如果有需求,不降息也有空间.当然,未能完全消除的通胀忧虑也是抑制降息的另一因素.

至于降准,目前看必要性也不是很强.因为央行通过在公开市场进行的逆回购操作,基本就可以满足市场的流动性需求了.

--交通银行金研中心研究员 鄂永健:

非信贷融资规模增加还是很快,而且信托贷款和票据规模增加很多,原因还很难解释,这两部分一般都是监管松的时候多一些,紧的时候就少一些.

债券融资还有2,000多亿的规模,这种态势得以维持非常好.降息目前看来没有必要性,因为现在发债成本还很低,没必要进一步向下引导.存准或有调整空间,因准备金率过高,会影响银行的债券购买力.

--南京银行金融市场部研究员 张兰:

新增贷款6,200多亿还是偏低一些,接近大家预期的下限,可能是票据业务压了一部分,央行想改善贷款结构,增加中长期贷款的比例.企业发债融资规模仍较高,融资结构继续向直接融资倾斜,很多平台公司无法拿到贷款,更多地转向发债.

**相关背景**

--中国官方9月制造业PMI回升至49.8,接近荣枯分水岭,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.而稍早出炉的汇丰中国9月制造业PMI终值亦回升至47.9,脱离41个月低位.[ID:nST0559425]

--中国央行行长周小川日前撰文称,当前中国经济增长的外部环境十分严峻,国际金融危机深层次影响还在不断加强,国内经济下行压力仍然较大.[ID:nSB2037173]

--中国央行副行长刘士余此前称,中国经济形势总体平稳,经济放缓在宏观调控的预期之内.中国央行必须在稳增长和控通胀之间取得平衡.[ID:nSB1800450]

--中国人民银行货币政策委员会第三季度例会后的新闻稿,与二季度大部分内容都相同,唯有首次提到"有效解决信贷资金供求结构性矛盾",显示监管层迫切希望解决当前货币政策放松微调无法传导到最缺钱的中小企业的难题.[ID:nSB1796238]

--最新汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.[ID:nSB2035717].(完)