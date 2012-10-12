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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 16:28 BJT

〔中国房地产〕前九个月全国保障房新开工720万套,开工率为97%--住建部

路透北京10月12日电---中国住房城乡建设部周五称,今年1至9月份,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.

今年,中央加大了对城镇保障性安居工程建设的支持力度,并专门安排了配套基础设施建设投资.近日中央财政追加下达2012年中央补助公共租赁住房和城市棚户区改造专项资金50亿元,用于公共租赁住房和城市棚户区改造相关配套基础设施建设支出.

根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.今年前八个月,全国城镇保障性安居工程新开工650万套,完成投资8,200亿元人民币.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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