〔中国汇市〕人民币兑美元收盘续创历史新高,并首次洞穿6.27整数关口

中国汇市：人民币早盘续跌并靠近波动区间底部，“两会”行情料以稳定为主
路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透北京10月12日电--中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五收报6.2672,连续第三日收创历史新高,并首次洞穿6.2700整数关口,亦为人民币连续第十周保持上涨态势.
数据显示,人民币兑美元周五早盘即大涨再创1994年有官方牌价以来的历史新高.中间价今日亦跳空高开突破两个多月来的区间上限,带动成交价延续近期升值态势,并冲关夺隘升破6.27元.
交易员指出,过去两个月间人民币中间价一直持稳于6.33-6.35区间,但本周以来市场成交一直保持接近日间波幅上限的强劲走势.央行中间价今天突破近期区间,看来更多是顺应市场力量;短期内人民币仍面临升值压力,不过周末公布的9月贸易数据应可提供更多指引.
今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3264元,创两个半月来新高,上日中间价为6.3391元.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透上海3月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.15%至94.09；SDR篮子指数微升至96.05，BIS篮子指数微升至95.4 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.78%，SDR篮子指数升0.58%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8809 -11 欧元 7.2536 112 日圆 6.0381 532 港元 0.8864 -0.9 英镑 8
路透上海3月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8877元附近，较上日贬值约79点。