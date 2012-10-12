〔中国汇市〕人民币兑美元收盘续创历史新高,并首次洞穿6.27整数关口

路透北京10月12日电--中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五收报6.2672,连续第三日收创历史新高,并首次洞穿6.2700整数关口,亦为人民币连续第十周保持上涨态势.

数据显示,人民币兑美元周五早盘即大涨再创1994年有官方牌价以来的历史新高.中间价今日亦跳空高开突破两个多月来的区间上限,带动成交价延续近期升值态势,并冲关夺隘升破6.27元.

交易员指出,过去两个月间人民币中间价一直持稳于6.33-6.35区间,但本周以来市场成交一直保持接近日间波幅上限的强劲走势.央行中间价今天突破近期区间,看来更多是顺应市场力量;短期内人民币仍面临升值压力,不过周末公布的9月贸易数据应可提供更多指引.

今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3264元,创两个半月来新高,上日中间价为6.3391元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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