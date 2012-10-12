版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 16:35 BJT

《汇市简讯》英镑/美元触发停止单后,将上探1.6077的10日移动均线

0815GMT

* 英镑/美元升越1.6060后,触发一些停止单

* 阻力位料在1.6077(10月4日低位和10日移动均线切入位)和1.6100

* 1.6055(周四高位)目前成为支撑位,欧洲早盘低见1.6018.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐