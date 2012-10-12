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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 16:31 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元走坚,但较欧元稍逊一筹

路透伦敦10月12日电---英镑兑美元周五走升,追随欧元涨势,不过英镑表现不及其它风险较高的货币,因投资者担心疲弱的英国经济,及更多货币宽松举措拖累.

英镑兑美元GBP=D4小涨,报1.6065,脱离周二所及一个月低位1.5975.汇价本周有望连续第三周收低,为一些逢低吸纳者提供买进契机.

据称1.6100上方挂有卖单,近期支撑位于1.5960,此处为自7月12日所及低位1.5393涨至9月21日创下的近期高位1.6310的38.2%回档技术位.

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