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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 16:51 BJT

〔欧洲个股〕大众汽车9月集团汽车销量增加6.5%,创五个月来最低增速

路透柏林10月12日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)9月集团汽车销量增加6.5%至80.1万辆,为五个月来最小增幅.

"需要密切关注欧元区当前的不确定形势,以及目前整体市场状况,第四季将全力关注,"大众销售主管Christian Klingler在一份声明中称.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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