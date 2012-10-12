〔欧元区金融〕ECB执委亚斯穆森:迹象显示希腊明年有希望达到目标

路透东京10月12日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五表示,希腊的一些迹象显示明年有希望能达到财政目标,他并称,进行改革并留在欧元区是希腊走出债务危机的最佳选择.

"希腊政府已经展现他们能继续恪守承诺,"亚斯穆森在东京国际货币基金组织(IMF)会议的讲话中表示."我们看到了令人振奋的迹象,明年的财政目标能够实现."

"希腊摆脱危机的最好办法就是:留在欧元区里进行改革,"他又称.

当谈及欧洲央行的新公债购买计划--直接货币交易(Outright Monetary Transactions,OMT)时,他认为在改变对欧元区国家债务可持续性看法方面,这项计划应该扮演辅助角色.

"计划为防止尾部风险提供了可靠的屏障,并且证明欧元不会解体,"亚斯穆森表示.(完)