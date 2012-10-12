〔全球金属〕投资人对基本金属暂时观望,等待中国需求回暖迹象

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦10月12日电---众多机构投资者目前暂时避开铜等基本金属,有些机构打算在中国浮现需求改善迹象时再出手.
近几个月金属价格从低点反弹,但主要是受到央行刺激措施的激励,而非基本需求强劲.一些资产管理公司认为,任何进一步向上的走势都只是短期交易机会.
"纯粹要赌央行会不会有所作为.如果看看金属的基本面,很难让人有多少热情,"Diapason Commodities Management的首席投资策略师Sean Corrigan说.该公司旗下管理着约80亿美元的资产.
"我觉得,还是等等看是否有宏观消息推动另一轮冒险交易,如果会有,基本金属无疑也将加入其中."
随着多家央行宣布进一步量化宽松,涵盖六种主要工业金属的伦敦金属交易所(LME)指数.LMEX在8月中至9月中期间上涨16%,但之后已经回落4%.
对于那些对近期金属价格升势态度谨慎,目前在场边观望的人而言,中国是关注重点.
Hermes Commodities研究员Michael Banks担心中国的建筑业趋弱.铜主要被用于建筑和电力行业.
"我们认为目前中国建筑新开工水准较低,直到2013年底这都可能成为潜在的利空催化剂,"Banks表示.
BT(BT.L)旗下的英国最大退休基金--Hermes对基本金属的评级为中性.
Diapason的分析师Corrigan对中国铜库存高企感到担心.尽管伦敦金属交易所(LME)的库存今年已大幅减少,但上海保税仓库的库存却在增加.
"我们不知道有多少库存被放到那里.不断有各种消息称,库存已堆满仓库,甚至堆到了停车场,连游泳池里也堆满了铜,"Corrigan表示."显然,经济放缓的冲击比大多数人认为的要严重."
London & Capital首席投资官Pau Morilla-Giner等一部分投资者认为,基本金属领域仍有潜力,但需要等待合适的进场时机.
荷兰ING投资管理公司的Koen Straetmans对大宗商品的看法总体呈中性,但近期青睐基本金属领域,并认为铜是投资选择之一.
"工业金属通常在量化宽松的初步阶段受益,而且非商业持仓水准一直较低,"他表示.
"中国目前的数据偏弱,但从另一方面而言,会有选择性地出台些刺激措施,尤其是基础设施方面,这原则上应会支撑工业金属."(完)
--编译 隋芬/丁琦;审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。