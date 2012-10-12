〔欧洲金融〕意大利公债收益率高于5%是可持续水准--ECB管委维斯科

路透法兰克福10月12日电---意大利央行总裁维斯科周五发表评论称,对意大利而言,主权公债收益率(殖利率)高于5%是可持续的,尽管这样的融资成本很高,而且阻碍经济增长.

意大利指标10年期公债收益率IT10YT=TWEB目前约报5%.

当被问到主权公债收益率时,身为欧洲央行(ECB)管委会成员的维斯科向美国有线电视新闻网(CNN)称,"对该国来说,即使高于5%也是可持续的".

"问题不在于是否可持续,而在于成本是否昂贵.所以这是成本极高,并且最终会付出经济增长率较低的代价,而且可能会有恶性循环.但5%已是意大利多年来最低的收益率水平之一."

"相对于经济增长率,这个水平很高,不过是可持续的,"他补充道.(完)