〔葡萄牙政经〕政府拟推出金融交易税,同时计划削减明年养老金

路透里斯本10月12日电---路透获得的葡萄牙预算报告蓝图显示,政府计划征收税率最高为0.3%的金融交易税,高于此前欧盟执委会提议的税率水平.同时葡萄牙还削减了2013年的养老金.

该文件还显示,政府请求议会授权,以向"股权收购交易征收最高0.3%的交易税",但文件未提供进一步细节.

葡萄牙政府将于周一向议会提交该预算报告,报告中还包括之前宣布的所得税上调.在经济深度衰退导致2012年税收大减后,葡萄牙正艰难应对欧盟/国际货币基金组织(IMF)780亿欧元援助计划附带的财政条款.

如此前宣布的那样,政府寻求通过进一步的撙节措施来筹集49亿欧元资金(此规模相当于GDP的3%),再加上之前的加税减支措施,来达到明年预算赤字相当于GDP的4.5%目标.

除了此前宣布的整体所得税上调、4%的税率追加以及部分其它关税的上调以外,政府还计划削减养老金支出,并减少失业和伤病补贴.(完)