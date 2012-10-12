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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 17:18 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元

路透伦敦10月12日电---布兰特原油期货LCOc1周五下跌逾1美元,0909GMT时,下跌1.34美元,每桶报114.37美元.之前国际能源署(IEA)称,预计未来五年油价将逐渐下降,因经济增长疲软.(完)

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