〔中国央行〕副行长易纲称央行已大幅减少对外汇市场的干预

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透东京10月12日电---中国人民银行副行长易纲周五表示:
* 2012年中国经济增长率预计约为7.8%,肯定高于官方目标增长率7.5%.
* 中国2012年通胀率预计约为2.7%.
* 迄今为止16%的人民币贷款增幅"稳健",有可能实现14%的M2增长率目标.
* 人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平.
* 央行已"大幅减少"对外汇市场的干预.
* 将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.
* 中国房地产市场已经趋稳.
* 房地产市场对经济增长而言是很重要的行业,中国目前处在维持楼市稳定的微妙时期.
* 中国政府必须尊重房地产市场的自动调节力量.
* 中日领土争端带来的经济冲击"有限".(完)
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G