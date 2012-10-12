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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 17:41 BJT

〔中国央行〕副行长易纲称央行已大幅减少对外汇市场的干预

路透东京10月12日电---中国人民银行副行长易纲周五表示:

* 2012年中国经济增长率预计约为7.8%,肯定高于官方目标增长率7.5%.

* 中国2012年通胀率预计约为2.7%.

* 迄今为止16%的人民币贷款增幅"稳健",有可能实现14%的M2增长率目标.

* 人民币汇率接近基于市场供需的均衡水平.

* 央行已"大幅减少"对外汇市场的干预.

* 将继续推出市场化改革,由市场来决定人民币汇率.

* 中国房地产市场已经趋稳.

* 房地产市场对经济增长而言是很重要的行业,中国目前处在维持楼市稳定的微妙时期.

* 中国政府必须尊重房地产市场的自动调节力量.

* 中日领土争端带来的经济冲击"有限".(完)

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