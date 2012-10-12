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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 17:47 BJT

〔全球金融〕日本央行副总裁称,市场对欧元区债务危机依然极其不安

路透10月12日电---日本央行副总裁西村清彦表示:

* 金融市场仍弥漫着关于欧元区债务危机的强烈紧张情绪

* 欧洲以外的银行业似乎没有特别的融资问题

* 鉴于全球市场人士持续的担忧,尽可能的缓解银行融资不确定性至关重要

* 建立欧洲银行业联盟对于避免经济和金融体系遭受不利影响有着巨大的意义(完)

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