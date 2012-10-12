〔全球金融〕日本央行副总裁称,市场对欧元区债务危机依然极其不安

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透10月12日电---日本央行副总裁西村清彦表示:
* 金融市场仍弥漫着关于欧元区债务危机的强烈紧张情绪
* 欧洲以外的银行业似乎没有特别的融资问题
* 鉴于全球市场人士持续的担忧,尽可能的缓解银行融资不确定性至关重要
* 建立欧洲银行业联盟对于避免经济和金融体系遭受不利影响有着巨大的意义(完)
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G