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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 18:07 BJT

〔澳洲经济〕澳洲有缓和经济增长放慢的空间--央行总裁史蒂文斯

路透10月12日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示:

* 资源行业投资可能在明年触顶

* 澳洲有缓和经济增长放缓的空间.(完)

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