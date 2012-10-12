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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 17:47 BJT

欧盟获得2012年诺贝尔和平奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆10月12日电---挪威诺贝尔奖评审委员会周五将今年的诺贝尔和平奖颁发给欧盟，以表彰其在团结欧洲各国方面所作的长期贡献。

诺贝尔奖评审委员会赞扬欧盟在二战后欧洲重建以及柏林墙倒塌后稳定前共产主义国家中作出的贡献。

欧盟将获得120万美元奖金，颁发时间为12月10日，地点在奥斯陆。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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