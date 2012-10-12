欧盟获得2012年诺贝尔和平奖

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆10月12日电---挪威诺贝尔奖评审委员会周五将今年的诺贝尔和平奖颁发给欧盟，以表彰其在团结欧洲各国方面所作的长期贡献。
诺贝尔奖评审委员会赞扬欧盟在二战后欧洲重建以及柏林墙倒塌后稳定前共产主义国家中作出的贡献。
欧盟将获得120万美元奖金，颁发时间为12月10日，地点在奥斯陆。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G