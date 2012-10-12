〔中国汇市〕人民币攻破6.27连三日创收盘新高,升势短期料延续(更新版)

(新增收盘报价及交易员评论)

* 人民币连续第三日创收盘历史新高,首破6.27关口

* 人民币亦为连续第十周保持涨势

* 显示人民币贬值预期基本消散,下周人民币升值压力犹存

* 中间价跳空高开,突破两个多月区间上限

* 周末贸易数据及下周宏观数据料提供更多市场指引

路透北京10月12日电--中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五连续第三日创收盘历史新高,并延续上日冲关势头,开盘即攻破6.2700整数关口,至此人民币已连续第十周保持上涨态势.

而中间价今日亦跳空高开突破两个多月来的波动区间,带动成交价延续近期升值态势.交易员指出,人民币贬值预期已经基本消散,市场风向已然逆转,人民币升值压力则可能在未来数月内都存在,市场预期央行的中间价未来将可能高开以顺应市场步伐.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:(*代表创汇改来新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2672 *6.2640 6.2684 6.3264 6.3391 6.2770

"市场上的确是有人一直在卖美元,(人民币贬值预期)风向已经完全逆转."上海一银行交易员称.央行下周料顺应市场的风向,这两天中间价高开的状态料将延续.

另一个银行交易员指出,过去两个月间人民币中间价一直持稳于6.33-6.35区间,但本周以来市场成交一直保持接近日间波幅上限的强劲走势.央行中间价今天突破近期区间,看来更多是顺应市场力量.

今日人民币最高升至6.2640元,仍相当接近波动区间上限6.2631元.上日人民币首次冲破了6.28元关口.

"近期人民币受欧元影响其实不大了,前几天即期和中间价的价差太大,现在是即期市场把(美元兑人民币)中间价拉下来.部分原因主要是客户结汇行为,QE3(美国第三轮量化宽松)肯定也有一定影响."上海一外资银行交易员表示.

市场人士并认为,人民币近期连续走升主要是各金融机构为减少美元持仓成本或尽量增加收益所做的外汇掉期(SWAP)交易操作造成的,调整美元持仓期限的同时,却没有改变美元的头寸,完全是交易导致的市场行为.[ID:nSH0117135]

**人民币升值压力延续**

上述交易员并称,今天人民币创出历史新高以后,仍未见明显美元购汇需求出来,预计人民币的升值压力还未完全消化,后市可能继续走强,而周末公布的贸易数据以及下周即将公布的中国宏观数据可能给即期汇市亦更多指引.

"购汇需求不出来,这说明企业购汇可能已经买好了也不再关心汇价,而从机构来说当前价位可能已经没有空头,不需要再购汇平仓获利了结,...我知道前两天6.28元是有机构(美元)多头的,现在肯定很受伤."该交易员称.

上述上海一银行交易员亦强调,考虑到中国外币存款的规模,要消化企业和个人手里的美元头寸是需要一段时间的,因此人民币升值压力在年内可能持续发酵.

路透调查综合27位机构分析师的预测中值显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预订目标料有难度.[ID:nSB2036173]

上海另一银行交易员则表示,在各国推出量化宽松措施的背景下,中国央行仅通过逆回购来短期缓解流动性紧张的政策力度不够,人民币肯定面临升值压力,这从7、8月QE3预期升温时人民币即期开始升值可以看出端倪.

东京汇市欧元兑美元EUR=持稳在1.2928附近,稍早一度触及1.29465的高点,接近周四高点1.2952.欧元守在200日均线的重要技术支撑之上.[FRX/CN]

以下为北京时间17:16,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3525/50 6.3710

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2680/20 6.2800

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,470点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4142元.

而中国央行公布最新的"货币当局资产负债表"显示,8月央行外汇占款增加55.35亿元人民币,较上月略增.显示外汇占款仍为基础货币的来源之一但规模有限,同时企业等投资人持续看好并持有美元.[ID:nSB2045855]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进/林高丽

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