〔中国债市〕贷款数据影响有限利率债收益率持稳,料近期仍以盘整为主

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月12日电---中国银行间债市周五利率债收益率变动不大,已公布的9月信贷数据基本符合此前预期,因此对市场影响有限.在稳定资金面下信用债仍延续尚佳行情,买盘踊跃;短期料利率债仍将以盘整为主.
交易员表示,十八大之前政策面处于真空,市场普遍预期央行将维持资金利率水平在一定区间内稳健运行,因此近期能够刺激市场波动的因素寥寥.
"利率(债)这边变动不大,信用(债)倒是走得不错,买盘踊跃,...(十八大)会开完前政策面也应该比较安静,而资金面也应该保持稳定,有波动了央行就出来(使用公开市场)调节."华东一银行交易员称.
但该交易员表示,市场上降准预期比此前稍升温,原因是外部经济体纷纷放松货币政策,而9月信贷数据虽大致符合预期,但落在预期下限.不过该预期升温并未体现在现券收益率上,源于投资者目前心态极为谨慎,选择按兵不动.
中国人民银行周五公布,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元,其中,当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.[ID:nSB2040203]
剩余期限约9.87年的国债120015券最新成交价CN120015=CFXS为3.4750%,上日尾盘为3.4975%(完)
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.4089 3.1839
上日 2.4344 3.1855
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0150/2.9450
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8030/2.7370
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3240/3.2630 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。