〔中国债市〕贷款数据影响有限利率债收益率持稳,料近期仍以盘整为主

路透上海10月12日电---中国银行间债市周五利率债收益率变动不大,已公布的9月信贷数据基本符合此前预期,因此对市场影响有限.在稳定资金面下信用债仍延续尚佳行情,买盘踊跃;短期料利率债仍将以盘整为主.

交易员表示,十八大之前政策面处于真空,市场普遍预期央行将维持资金利率水平在一定区间内稳健运行,因此近期能够刺激市场波动的因素寥寥.

"利率(债)这边变动不大,信用(债)倒是走得不错,买盘踊跃,...(十八大)会开完前政策面也应该比较安静,而资金面也应该保持稳定,有波动了央行就出来(使用公开市场)调节."华东一银行交易员称.

但该交易员表示,市场上降准预期比此前稍升温,原因是外部经济体纷纷放松货币政策,而9月信贷数据虽大致符合预期,但落在预期下限.不过该预期升温并未体现在现券收益率上,源于投资者目前心态极为谨慎,选择按兵不动.

中国人民银行周五公布,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元,其中,当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.[ID:nSB2040203]

剩余期限约9.87年的国债120015券最新成交价CN120015=CFXS为3.4750%,上日尾盘为3.4975%(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4089 3.1839

上日 2.4344 3.1855

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0150/2.9450

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8030/2.7370

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3240/3.2630 (完)

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