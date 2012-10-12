〔中港股市〕恒指收于五个月高点,内地股市亦小涨

* 恒指收高0.7%,本周上涨0.6%

* 沪深300指数收升0.1%,本周上涨0.5%

* H股指数连续第二周表现好于恒指,受中资银行股涨势支撑

* 金沙中国引领澳门博彩板块走高

路透香港10月12日电---香港股市周五收于5月3日以来的高点,并连续第六周上涨.中资银行股表现强劲提振大盘,因投资者预期中国政府将进一步采取措施支撑经济.

五家在香港上市的中资银行均至少上涨1%,远高于其A股涨势.

内地股市小幅上扬并连续第二周录得涨幅.周末中国将公布最新经济数据,这些数据将就中国经济放缓的程度提供新线索.