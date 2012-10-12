〔中港股市〕恒指收于五个月高点,内地股市亦小涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指收高0.7%,本周上涨0.6%
* 沪深300指数收升0.1%,本周上涨0.5%
* H股指数连续第二周表现好于恒指,受中资银行股涨势支撑
* 金沙中国引领澳门博彩板块走高
路透香港10月12日电---香港股市周五收于5月3日以来的高点,并连续第六周上涨.中资银行股表现强劲提振大盘,因投资者预期中国政府将进一步采取措施支撑经济.
五家在香港上市的中资银行均至少上涨1%,远高于其A股涨势.
内地股市小幅上扬并连续第二周录得涨幅.周末中国将公布最新经济数据,这些数据将就中国经济放缓的程度提供新线索.
本周两地股市成交小幅上升,但沪市在临近尾段时人气消退.对中资股的乐观情绪略有增长,不过投资者仍在等待具体政策动向.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。