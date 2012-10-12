《中国金融焦点》9月新增贷款逊预期,非信贷融资续增加强经济扶持力度

* 9月新增贷款低于预期

* 当月社会融资规模居年内高位

* 非信贷融资续增加强经济扶持力度

* 短期内降准可能性较低

采写 上海/北京中文部; 撰写 康熙泽

路透北京10月12日电---中国9月新增贷款低于预期,但当月社会融资规模攀升至5个月来的年内高位,显示非信贷融资仍出现快速增长,其对处于寻底阶段的实体经济的扶持力度仍在增强.

分析人士并认为,目前仍处于稳经济、促转型阶段,外部需求的回升亦限制了国内政策放松空间,加之十八大之前政策以维稳为主,料短期内降准和降息的可能性不大.

"总的看,社会融资规模同比和环比均保持快速增长,这有助于中国经济活动活跃."民族证券宏观策略高级分析师陈伟称,初步看,即使央行不出台放松政策,三季度可能是本轮经济的底部,四季度增速有望上升.

中国央行周五公布数据显示,9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,比上月多4,041亿元,并创自今年3月来的新高,彼时高点为1.86万亿;当月新增人民币贷款6,232亿元,低于路透调查中值的6,500亿元.

国开证券宏观经济师杜征征亦表示,9月社会融资规模环比与同比均大幅增长,体现了决策层稳中求进的思路.同时,直接融资数量和范围进一步扩大,也有利于稳投资以及企业扩大再生产.

中国央行此前表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低.[ID:nSB1776140]

数据显示,9月信托贷款增加2,024亿元,较8月增加近一倍,并达到年内高点,值得关注.今年1-8月信托贷款的月均增量仅为600余亿元.

对此,兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前投资项目资本金没有足够的拨款,贷款和发债又不能做资本金,因此信托贷款继续衔枚疾走,充当了主力军.

不过,亦有分析师持谨慎观点.

平安证券固定收益部研究主管石磊就认为,尽管9月份社会融资规模的总量不少,但真正进入实体经济可能并没有那么多.就当前来看,中国经济仍然处在底部之中,还没有出现明显回升的态势.

**短期降准降息可能性小**

虽然9月新增人民币信贷规模不及预期,但受访分析师认为,短期降准降息可能性不大,这主要是考虑当前外部多个经济体都在放松货币政策,外部需求的回升限制国内政策放松空间,同时中国需谨慎面对可能的输入性通胀压力.

此外,外汇市场中人民币贬值预期持续弱化,持有美元成本上升令结汇意愿高涨,这也有助于提升未来外汇占款规模,从而压缩了中国调降存款准备金率的空间.

"大环境上国家整体处于稳经济、促转型这样一个阶段,并不是非常追求GDP(国民生产总值)高增长,这样就不需要货币政策进一步的大幅放松."华融证券宏观经济分析师肖波预计,十大八之前,降准的可能性不太大,降息更将推后.

国海证券投资分析员范小阳亦认为,结构调整是中国经济面临的一个主要问题,而降息并不是结构转型的主要影响因素,且未能完全消除的通胀忧虑也是抑制降息的另一因素.

"从信贷总量变化来看,央行货币政策应该还以维稳为主,至少在十八大之前,应该不会有太多或者更意外的刺激政策出台."他并称,目前降准的必要性亦不强,因央行通过逆回购操作,基本就可以满足市场的流动性需求.

而华泰证券宏观分析师提到,目前央行本身和商业银行新增外汇占款量波动较大,现在央行的关注点短期可能会在汇率市场上,而不是逼信贷,因此9月份信贷数据对政策可能不会有很直接的影响.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五收报6.2672,连续第三日收创历史新高,并首次洞穿6.2700整数关口,亦为人民币连续第十周保持上涨态势.[ID:nSB2046597]

央行三季度以来以连续滚动的逆回购操作,在满足市场流动性的同时,也在不断减弱市场多数机构对短期内降准的预期.但仍有业内人士认为,央行仍应下调存款准备金率.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)