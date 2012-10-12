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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕10月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 257.5 20 252.6 8

*11月 257.5 43 252.5 4

*12月 258.3 52 254.0 3

* 1月 260.6 318 255.6 102

* 2月 262.5 995 258.1 271

* 3月 264.5 7105 259.9 2831

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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