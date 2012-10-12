〔路透基点〕台湾阳明海运寻求约1.6亿美元等值船舶融资案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士的说法报导称,台湾阳明海运股份有限公司正寻求达成大约1.6亿美元等值船舶融资案.
消息人士称,银行受邀在10月9日递交提案,可能将以双边贷款、银团贷款或俱乐部贷款的方式进行;期限可能为10年.
据消息人士透露,所筹资金将用于购买两艘8,600-TEU集装箱货轮,这两艘货轮料将由台湾国际造船在今年稍晚交付.
阳明海运8月曾签约25.9亿台币(约合8,800万美元)的10年期船舶融资案,利率为较次级市场商票利率加码85个基点,前端费为25个基点.是次融资由玉山商业银行和元大商业银行负责安排.
此外,阳明海运6月还与六家银行达成61.8亿台币七年期可转债的银行担保.该项担保第一年提供90个基点的年度费用,自第二年开始提供22.5个基点的季度费用.牵头行获得32个基点的前端费.是次融资由台湾银行、合作金库商业银行和台湾土地银行牵头.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。