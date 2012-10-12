〔路透基点〕台湾阳明海运寻求约1.6亿美元等值船舶融资案--RLPC

路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士的说法报导称,台湾阳明海运股份有限公司正寻求达成大约1.6亿美元等值船舶融资案.

消息人士称,银行受邀在10月9日递交提案,可能将以双边贷款、银团贷款或俱乐部贷款的方式进行;期限可能为10年.

据消息人士透露,所筹资金将用于购买两艘8,600-TEU集装箱货轮,这两艘货轮料将由台湾国际造船在今年稍晚交付.

阳明海运8月曾签约25.9亿台币(约合8,800万美元)的10年期船舶融资案,利率为较次级市场商票利率加码85个基点,前端费为25个基点.是次融资由玉山商业银行和元大商业银行负责安排.

此外,阳明海运6月还与六家银行达成61.8亿台币七年期可转债的银行担保.该项担保第一年提供90个基点的年度费用,自第二年开始提供22.5个基点的季度费用.牵头行获得32个基点的前端费.是次融资由台湾银行、合作金库商业银行和台湾土地银行牵头.(完)