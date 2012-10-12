〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,因出口税调降实施时间晚于预期

路透新加坡10月12日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,此前政府宣布降税举措从1月1日开始实施,较交易商预期的要晚.

马来西亚政府周五称,将从2013年1月1日起调降毛棕榈油出口税.此举措旨在从最大生产国印尼夺回市占率.

政府消息人士周五向路透表示,马来西亚也寻求按月设定毛棕榈油出口税,以更好地反映国际价格动向.

"因传闻而买进,因消息公布而卖出,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称."在政策宣布前有太高的期望,因此现在大家开始抛售."

指标12月棕榈油期货FCPOc3跌0.9%,收报每吨2,500马币(林吉特)(818美元),盘中一度挫跌5.7%至2,379马币.该期约本周温和上涨3.5%,结束连续三周的跌势.

总成交量为44,590口,高于通常25,000口的成交量.(完)