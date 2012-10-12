〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,因出口税调降实施时间晚于预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月12日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,此前政府宣布降税举措从1月1日开始实施,较交易商预期的要晚.
马来西亚政府周五称,将从2013年1月1日起调降毛棕榈油出口税.此举措旨在从最大生产国印尼夺回市占率.
政府消息人士周五向路透表示,马来西亚也寻求按月设定毛棕榈油出口税,以更好地反映国际价格动向.
"因传闻而买进,因消息公布而卖出,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称."在政策宣布前有太高的期望,因此现在大家开始抛售."
指标12月棕榈油期货FCPOc3跌0.9%,收报每吨2,500马币(林吉特)(818美元),盘中一度挫跌5.7%至2,379马币.该期约本周温和上涨3.5%,结束连续三周的跌势.
总成交量为44,590口,高于通常25,000口的成交量.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。