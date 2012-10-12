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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 18:53 BJT

〔东南亚股市〕受大宗商品反弹提振多数小幅收高,但全周表现黯淡

路透曼谷10月12日电---东南亚股市周五多数小幅上涨,得益于丰益国际(WLIL.SI)和Aboitiz Power Corp(AP.PS)等大盘股收复部分失地,但地区股市仍对全球经济放缓保持警惕.

新加坡海峡时报指数.FTSTI终止连续四日跌势收高0.3%,因大宗商品在本周稍早下滑后反弹.该指数本周累计则下滑2.13%,为5月份以来最大周跌幅,且成为东南亚表现最差的股市.

菲律宾股指.PSI收升0.3%,报5,369.72,此前一度跌至逾一周低位.该指数本周跌1.3%,终止连跌两周的颓势.

马来西亚股市周五小跌0.13%.全周下滑0.4%.证券交易所数据显示,外资日内卖出价值8,850万马币(2,886万美元)的股票,本地机构投资者则买超.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3041.75 9.09 +0.30 +14.94 2646.35

马来西亚 .KLSE 1653.36 -2.11 -0.13 +8.01 1530.73

泰国 .SETI 1296.98 2.08 +0.16 +26.50 1025.32

印尼 .JKSE 4311.39 26.42 +0.62 +12.80 3821.99

菲律宾 .PSI 5369.72 16.25 +0.30 +22.82 4371.96

越南 .VNI 392.54 -1.65 -0.42 +11.66 351.55

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(完)

--编译 肖群英 ;审校 田建华

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