〔东南亚股市〕受大宗商品反弹提振多数小幅收高,但全周表现黯淡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷10月12日电---东南亚股市周五多数小幅上涨,得益于丰益国际(WLIL.SI)和Aboitiz Power Corp(AP.PS)等大盘股收复部分失地,但地区股市仍对全球经济放缓保持警惕.
新加坡海峡时报指数.FTSTI终止连续四日跌势收高0.3%,因大宗商品在本周稍早下滑后反弹.该指数本周累计则下滑2.13%,为5月份以来最大周跌幅,且成为东南亚表现最差的股市.
菲律宾股指.PSI收升0.3%,报5,369.72,此前一度跌至逾一周低位.该指数本周跌1.3%,终止连跌两周的颓势.
马来西亚股市周五小跌0.13%.全周下滑0.4%.证券交易所数据显示,外资日内卖出价值8,850万马币(2,886万美元)的股票,本地机构投资者则买超.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3041.75 9.09 +0.30 +14.94 2646.35
马来西亚 .KLSE 1653.36 -2.11 -0.13 +8.01 1530.73
泰国 .SETI 1296.98 2.08 +0.16 +26.50 1025.32
印尼 .JKSE 4311.39 26.42 +0.62 +12.80 3821.99
菲律宾 .PSI 5369.72 16.25 +0.30 +22.82 4371.96
越南 .VNI 392.54 -1.65 -0.42 +11.66 351.55
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(完)
--编译 肖群英 ;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。