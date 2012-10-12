〔东南亚股市〕受大宗商品反弹提振多数小幅收高,但全周表现黯淡

路透曼谷10月12日电---东南亚股市周五多数小幅上涨,得益于丰益国际(WLIL.SI)和Aboitiz Power Corp(AP.PS)等大盘股收复部分失地,但地区股市仍对全球经济放缓保持警惕.

新加坡海峡时报指数.FTSTI终止连续四日跌势收高0.3%,因大宗商品在本周稍早下滑后反弹.该指数本周累计则下滑2.13%,为5月份以来最大周跌幅,且成为东南亚表现最差的股市.