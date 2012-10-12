版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 19:25 BJT

〔美股业绩〕摩根大通第三季净利为57亿美元,EPS为1.40美元

路透10月12日电---摩根大通(JPM.N)公布,

* 第三季净利为57亿美元,合每股盈余(EPS)1.40美元

* 第三季营收为259亿美元

* 季度信贷损失拨备为18亿美元,较上年同期减少6.22亿美元或26%

* 第三季投行业务净收入62.77亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季EPS为1.24美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通第三季营收为245.3亿美元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐