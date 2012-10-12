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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 19:53 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差下跌,欧洲汽油需求放缓

路透新加坡10月12日电---周五亚洲石脑油价格跌至每吨985美元,裂解价差跌至每吨123.03美元,反映出汽油需求放缓.

石脑油可以转换成汽油.

新加坡一交易员称,"今日裂解价差下跌反映出欧洲汽油市场疲势."

交易商还称,西非对欧洲的汽油需求放缓,若这一态势持续,则可能导致销往亚洲的石脑油增多.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入11月下半月交付的约7.5万吨石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价高出14.00美元左右.

上日湖南石油化学买入11月类似数量的船货,价格为溢价13.00-14.00美元,为韩国约三周半以来最高溢价.

亚洲汽油裂解价差跌11.02%至六日低位每桶10.42美元,反映出西方库存增加.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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