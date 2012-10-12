〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差下跌,欧洲汽油需求放缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月12日电---周五亚洲石脑油价格跌至每吨985美元,裂解价差跌至每吨123.03美元,反映出汽油需求放缓.
石脑油可以转换成汽油.
新加坡一交易员称,"今日裂解价差下跌反映出欧洲汽油市场疲势."
交易商还称,西非对欧洲的汽油需求放缓,若这一态势持续,则可能导致销往亚洲的石脑油增多.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入11月下半月交付的约7.5万吨石脑油,成本加运费价为每吨较日本报价高出14.00美元左右.
上日湖南石油化学买入11月类似数量的船货,价格为溢价13.00-14.00美元,为韩国约三周半以来最高溢价.
亚洲汽油裂解价差跌11.02%至六日低位每桶10.42美元,反映出西方库存增加.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。