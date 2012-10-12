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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 20:00 BJT

〔标题新闻〕加拿大总理称该国希望增强与中国的联系,但是必须从国家安全的角度考虑审查投资

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LCDH2]

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