〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因印度增加出口

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月12日电---亚洲柴油裂解价差周五下滑,因更多来自印度的现货出口浮现,由于季风季推迟和经济前景黯淡,印度国内的柴油需求低于此前几个月.
路透数据显示,11月柴油裂解价差下滑0.36美元,至每桶较迪拜原油升水19.12美元,为10月初以来的最低水准.
印度Essar Oil已发售首个11月装船的船货,这将是该公司两年来第五次出口柴油.
印度10月柴油出口料将比前月增长20-30%,因季风季拖后和经济疲弱导致国内需求依然低迷.
多个贸易商估计,印度最大柴油出口企业Reliance Industries的10月柴油出口量将增至170万吨左右,高于通常每月出口量的140-150万吨.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售航煤船货,价格较新加坡油价每桶贴水0.80美元,比上一批船货高0.20美元,表明欧洲对套利船货的需求旺盛.
贸易商称,泰国PTT向雪佛龙(Chevron)销售11月初装载的柴油和航煤混杂船货,每桶升水分别为1.70美元和1美元.
台湾台塑石化可能至多减少两批11月柴油出口船货,因该公司已在发生泄漏事故后关闭2号重油脱硫装置.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。