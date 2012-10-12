〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因印度增加出口

路透新加坡10月12日电---亚洲柴油裂解价差周五下滑,因更多来自印度的现货出口浮现,由于季风季推迟和经济前景黯淡,印度国内的柴油需求低于此前几个月.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下滑0.36美元,至每桶较迪拜原油升水19.12美元,为10月初以来的最低水准.

印度Essar Oil已发售首个11月装船的船货,这将是该公司两年来第五次出口柴油.

印度10月柴油出口料将比前月增长20-30%,因季风季拖后和经济疲弱导致国内需求依然低迷.

多个贸易商估计,印度最大柴油出口企业Reliance Industries的10月柴油出口量将增至170万吨左右,高于通常每月出口量的140-150万吨.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售航煤船货,价格较新加坡油价每桶贴水0.80美元,比上一批船货高0.20美元,表明欧洲对套利船货的需求旺盛.

贸易商称,泰国PTT向雪佛龙(Chevron)销售11月初装载的柴油和航煤混杂船货,每桶升水分别为1.70美元和1美元.

台湾台塑石化可能至多减少两批11月柴油出口船货,因该公司已在发生泄漏事故后关闭2号重油脱硫装置.(完)