〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差升至逾一周高位

路透新加坡10月12日电---亚洲180-cst燃料油现货价差走坚至逾一周最高,因购买活动恢复.

据路透数据,该价差为较新加坡现货报价每吨升水1.50美元,创下10月3日以来最高.

在实货交易窗口中三笔180-cst燃料油的交易,壳牌开出了较低卖价,价格介于每吨较新加坡现货报价平价至升水0.50美元之间.

不过市场前景依旧阴暗,因为供给充足而需求迟滞.

11月/12月跨月价差转至正价差.这是该价差本周第二次转至正价差.据路透数据,亚洲收盘时该价差报每吨负0.13美元.

正价差为即期价格低于远期合约价格,通常反映出需求低迷.