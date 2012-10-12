〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差升至逾一周高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月12日电---亚洲180-cst燃料油现货价差走坚至逾一周最高,因购买活动恢复.
据路透数据,该价差为较新加坡现货报价每吨升水1.50美元,创下10月3日以来最高.
在实货交易窗口中三笔180-cst燃料油的交易,壳牌开出了较低卖价,价格介于每吨较新加坡现货报价平价至升水0.50美元之间.
不过市场前景依旧阴暗,因为供给充足而需求迟滞.
11月/12月跨月价差转至正价差.这是该价差本周第二次转至正价差.据路透数据,亚洲收盘时该价差报每吨负0.13美元.
正价差为即期价格低于远期合约价格,通常反映出需求低迷.
--编译 王洋;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。