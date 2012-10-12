〔美股业绩〕摩根大通第三季获利跳增34%,受益于抵押贷款业务飙升(更新版)

(新增细节)

* 净利为57.1亿美元,上年同期为42.6亿

* 抵押贷款营收攀升36%

* 首席执行官迪蒙:我们认为房市已度过最差时期

* 股价在盘前上涨1.4%

路透10月12日电---美国摩根大通(JPM.N)周五宣布,第三季获利较上年同期跳增34%达到创纪录的水平,因低利率和房市复苏令其抵押贷款业务大幅增长.

业绩表明,这家美国最大的银行正从所谓的"伦敦鲸"交易亏损中复苏过来.今年上半年该项损失已达到近60亿美元,但第三季仅有"小幅的亏损".

受益于美联储购买抵押债务计划的扶住,摩根大通第三季固定收益交易营收增长.这对于高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)等投行来说是个好兆头.这两家银行都将在下周公布财报.