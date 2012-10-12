〔美国股市〕平开,投资者仔细研读银行业绩

路透纽约10月12日电---美国股市周五平开,投资者在消化摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)公布的业绩,此外稍早的数据也显示美国通胀压力仍然受控.
摩根大通和富国银行股价在公布业绩后双双下滑,即便是摩根大通公布了创纪录的季度获利.富国银行下跌4%至33.77美元,摩根大通股价下跌1.8%至41.33美元.
道琼工业指数.DJI上涨17.07点,或0.13%,至13,343.46点.标准普尔500指数.SPX下跌0.30点,或0.02%,至1,432.54点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下跌0.09点至3,049.32点.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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