〔表格〕汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为83.1

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透10月12日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为83.1(路透调查预估为78.0),9月终值为78.3
* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者现况指数初值为88.6(路透调查预估为86.0),9月终值为85.7
* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者预期指数初值为79.5(路透调查预估为74.0),9月终值为73.5
以下为详细数据:
10月(初值) 9月 8月 7月 6月 5月 4月
信心指数 83.1 78.3 74.3 72.3 73.2 79.3 76.4
现况指数 88.6 85.7 88.7 82.7 81.5 87.2 82.9
预期指数 79.5 73.5 65.1 65.6 67.8 74.3 72.3
一年通胀预期 3.1 3.3 3.6 3.0 3.1 3.0 3.2
五年通胀预期 2.6 2.8 3.0 2.7 2.8 2.7 2.9 (完)
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--编译 肖群英;审校 田建华
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)