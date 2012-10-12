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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 22:08 BJT

〔美国热股〕超微半导体第三季营收或较前季下降10%,早盘重挫逾9%

路透10月12日电---芯片生产企业超微半导体AMD.N周四公布,第三季营收可能将前季下降10%,因全球经济疲弱,而且平板电脑日渐流行打压了个人电脑(PC)行业.[ID:nST0563759]

包括UBS Investment Research, BMO Capital Markets和Jefferies & Co在内的几家券商调降了该公司目标股价.

在周五早盘交易中,超微半导体股价重挫9.68%,至2.89美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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