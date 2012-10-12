版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 23:45 BJT

〔中国评等〕标普称中国的信用指标转趋负面

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐