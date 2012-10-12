〔欧洲汇市〕英镑兑美元走坚,但对英国经济的忧虑限制涨幅

* 英镑从一个月低位反弹

* 跟随欧元上扬,但陷于区间内

* 对英国的忧虑和QE风险限制英镑涨幅

* 西班牙求助臆测扶助风险货币

路透伦敦10月12日电---英镑兑美元周五跟随欧元走强,不过英镑涨幅受限,因投资者担心疲弱的英国经济,及英国央行出台更多货币宽松举措的可能性.

欧元走强,但仍陷于近期的区间内,因市场臆测西班牙是否会或何时会求助,从而激活欧洲央行购债计划.欧元涨势扶助推升英镑和其他风险货币.

英镑兑美元GBP=D4小涨0.2%,报1.6078美元,守在周二所及一个月低位1.5975美元之上,但低于9月底触及的峰值1.5975美元.

"总体感觉是,所有市场人士都在观望,均因有关西班牙是否会求助的争论,"Moneycorp的高级经纪Alex Lawson表示.

欧元/英镑EURGBP=D4持稳在0.8051英镑,守在周四触及的0.8023英镑的低位之上.

不过,技术图表显示,9月中的高点0.8114和200日移动均线切入位0.8118构成强劲阻力.

ING的汇市策略师Chris Turner称,预计欧元恐难突破上述阻力位,欧元将走低,部分是因为对欧元区疲弱经济的忧虑.

交易商称,据称1.6100美元上方的卖单扶助限制英镑/美元升幅.

预计英镑升穿1.61美元有困难,因近期公布的英国数据显示,该国经济在连续三个季度萎缩的情况下复苏的可能性不大.

这加大了英国央行在11月政策会议上推出新一轮量化宽松的可能性,这将使英镑承压.

下周,市场将密切关注英国通胀数据和英国央行会议记录,从中寻找央行是否会在下月会议上进一步放宽货币政策的线索.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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