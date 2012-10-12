〔美国股市〕道琼工业指数微升0.02%,Nasdaq指数收挫0.17%

路透纽约10月12日电---美国股市周五多数收跌,录得四个月来最大单周跌幅,金融股领跌,因富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)的业绩引发对大型银行利润率不断收窄的担忧.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微升2.46点,或0.02%,至13,328.85点;标准普尔500指数.SPX收跌4.25点,或0.3%,至1,428.59点.Nasdaq指数.IXIC收低5.30点,或0.17%,至3,044.11点.
本周,道指收跌2.1%,标准普尔500指数回落2.2%,Nasdaq指数收挫2.9%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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