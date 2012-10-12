〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,较美国原油期货价差缩窄

* 国际能源署(IEA)下调2011-2016年全球石油需求增长预估

* 土耳其和叙利亚关系紧张及北海石油产量下降提供支撑

* 布兰特/美国原油期货价差从年内高点回落

路透纽约10月12日电---布兰特原油期货周五跌逾1美元,跌幅超过美国原油期货,并令两种原油期货价差从本周触及的年内最阔水准缩窄.

对原油市场供应充裕的预期打压了油价,因国际能源署(IEA)预计石油供应增加且消费降低.此前本周多数时间人们对北海石油供应和中东紧张情势的忧虑支撑了布兰特原油价格.

布兰特和美国原油期货本周均累计涨约2%,因中东骚乱加剧,尤其是叙利亚和土耳其边境局势紧张,以及欧洲持续应对债务危机.

本周基金经理将原油多头部位增加逾7,000口至超过19.6万口.

布兰特原油期货LCOc1跌1.09美元,结算价报每桶114.62美元,美国11月原油期货CLc1结算价跌0.21美元,报每桶91.86美元.

周五布兰特原油较美国原油指标西德克萨斯州中质原油CL-LCO1=R升水跌至每桶不到23美元,周四曾触及2011年10月以来最高位23.69美元.

一交易商称,一些套利投资者由于目前油市具有太多不确定性而在周末前获利了结.

土耳其和叙利亚紧张情势周五持续升级.

欧盟因伊朗核项目暂时批准对该国实施新的经济制裁.

IEA称,伊朗石油产量已降至逾20年来最低水平.

**美国汽油和取暖油期货价格下跌**

美国汽油RBc1和取暖油期货HOc1价格双双下跌,汽油期货跌逾2%,测试100日移动均线切入位2.8790美元下方的支撑位,这是关注技术图表的交易商和分析师密切监测的技术水准.

取暖油期货HOc1跌逾1%,从周四触及的3.26美元上方的七个月高位回落.

EIA公布,包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存上周减少320万桶,跌幅远高于预期.

目前美国馏分油库存较去年10月低33%.

**IEA调降石油需求增长预估**

IEA将2011-2016年全球石油需求增长预估由去年12月的预测下调50万桶/日.[ID:nSB2046507]缓解了石油输出国组织(OPEC)增产石油的压力.

IEA还将2013年全球石油日需求预估调降10万桶至9,048万桶,指因欧洲,美洲和中国消费量降低.[ID:nSB2046507]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.86 -0.21 -0.2% 91.16 92.64 185,988 300,087

12月原油 92.28 -0.22 -0.2% 91.58 93.06 71,635 156,251

11月RBOB汽油 2.8928 -0.0628 -2.1% 2.8605 2.9550 39,423 66,380

12月RBOB汽油 2.8138 -0.0450 -1.6% 2.7882 2.8551 38,526 52,438

11月取暖油 3.2239 -0.0332 -1.0% 3.2075 3.265 47,137 56,441

12月取暖油 3.2029 -0.0294 -0.9% 3.1861 3.2377 40,755 46,205

ICE合约

11月布兰特 114.62 -1.09 -0.9% 113.94 115.96 118,918 144,677

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 375,398 652,165 555,448 1,571,534 -11,883

汽油 120,239 169,937 150,274 286,408 7,480

取暖油 150,518 169,044 152,339 325,911 3,364 (完)