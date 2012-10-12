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货币新闻 | 2012年 10月 13日 星期六 05:24 BJT

〔标题新闻〕美国财政部称将推迟发布半年度汇率报告,至少至G20财长会议11月结束后

G20:20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8KA03F]

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