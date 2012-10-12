〔标题新闻〕美国财政部称将推迟发布半年度汇率报告,至少至G20财长会议11月结束后

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
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路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)