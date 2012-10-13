《中国贸易焦点》9月进出口均超预期,政策显效释放经济企稳回升信号

* 9月进出口均超预期,因全球宽松政策及中国稳外贸举措

* 外贸形势趋于稳定,释放经济企稳回升信号

* 实现全年外贸目标仍有压力

路透北京10月13日电---得益于全球宽松的政策环境及政府大力扶持外贸的政策显效,中国9月进出口均好于预期.外贸形势趋稳释放出中国经济企稳回升信号,亦增强了市场对三季度是本轮中国经济底部的判断.

但分析师表示,近几个月贸易数据的大幅波动令市场眼花缭乱,在全球整体经济环境仍然严竣及内外需疲弱态势未有根本改观的背景下,中国要实现今年全年进出口增长10%的目标仍有压力.

"9月份中国的贸易数据比预期好,与欧元区及美国采取刺激政策,制造业有所回升有关,这从PMI中的新出口订单有所增加可略见一斑,加之中国政府也一直在强调稳定外贸,出台一系列政策."中国国际经济交流中心研究员王军称.

他认为,虽然9月份的贸易数据并不能代表四季度的趋势,但释放出的政策信号有助于外贸的稳定,且从下半年以来,中国政府不断增加投资,消费也基本处于平稳的态势,三季度中国经济见底的判断应该可以明确.

此前公布的中国9月官方制造业PMI中新出口订单指数回升2.2个百分点至48.8,已预示出口开始恢复;同时新订单指数回升亦反映国内投资、消费需求增长企稳.

交通银行首席经济学家连平也认为,9月进出口有明显回升,显示国际市场的状况趋于稳定,国内的需求也在回升,前两个月进出口低迷的状况有所改观,但这只是一个月情况,不能说明剩下几个月的状况,还需要继续观察.

中国海关周六公布,9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元;经季节调整后中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.

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**内外需改善助贸易回暖**

此前欧元区、美国等出台刺激经济的一系列政策,以及接近圣诞节新出口订单增加等诸多因素,成为中国9月贸易回暖的重要原因,外贸形势有望进一步趋于稳定.

中国国家信息中心经济预测部主任牛犁表示,除了外围政策环境因素外,中国稳定外贸政策的举措如加快出口退税等,也有助增强外贸企业信心,随着四季度外贸扶持政策的进一步落实,外贸形势会趋于稳定.

华融证券分析师肖波认为,9月出口增速大大高于预期,显示外部需求有所改善;出口形势好转亦说明中国经济继续下滑可能性较小,就业形势预计也将好转.

"预计中国不会再采取降息或者降准的方式来刺激经济,在十八大之前会倾向采取稳定经济的国策."他称.

今年二季度中国GDP增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.不过同期就业市场基本稳定,二季度城镇登记失业率为4.1%,连续八个季度维持不变.

上海证券首席宏观分析师胡月晓称,出口的增加表明欧美经济虽然复苏进程艰难,但底部已经探明,信心有所恢复,对即将来临的"双节"销售旺季备货增加;进口增速仍然处于较低水平,表明国内经济景气度仍然较低,但也说明中国进口的大宗矿产原料价格仍处于较低水平.

"中国在国际经济分工中的优势仍然存在,外贸改善的格局仍将延续,整体经济运行将迎来触底走平的局面."他说.

而对于9月顺差的大幅回升,分析师认为,这可能会改变此前外汇占款持续收缩的状况,从而对后续的货币决策产生一定影响.

胡月晓表示,顺差的持续高位状态,对仍未脱离对冲操作为主要格局的货币决策体系影响是:外汇占款增长的压力重有上升,降息降准的必要性有所降低,时间进一步延后.

中国此前确定促进外贸稳定增长的政策措施,包括加快出口退税进度,确保准确及时退税;扩大融资规模,降低融资成本,支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资,增加对符合条件出口企业的贷款[ID:nSB1774814].

中国央行副行长易纲在刚刚结束的IMF年会上表示,2012年中国经济增长率预计约为7.8%,肯定高于官方目标增长率7.5%.今年通胀率预计约为2.7%.[ID:nSB2046751](完)