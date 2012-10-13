〔新闻稿〕中国9月单月出口规模创新高,贸易顺差276.7亿美元--海关总署

(以下为中国海关10月13日公布的"9月出口创新高"新闻稿全文)

9月出口创新高

海关总署今天发布我国外贸最新情况。据海关统计，今年前3季度，我国进出口总值28424.7亿美元，比去年同期（下同）增长6.2%。其中，出口14953.9亿美元，增长7.4%；进口13470.8亿美元，增长4.8%；贸易顺差1483.1亿美元。

海关统计显示，9月份，我国进出口总值为3450.3亿美元，增长6.3%。其中，出口1863.5亿美元，增长9.9%，单月出口规模创历史新高；进口1586.8亿美元，增长2.4%；贸易顺差276.7亿美元。

前3季度，我国一般贸易进出口14989.7亿美元，增长5.9%，较加工贸易增速快3.7个百分点。其中出口7297.8亿美元，增长8.3%；进口7691.9亿美元，增长3.6%，占我外贸进口总值的57.1%。同期，我国加工贸易进出口9829.4亿美元，增长2.2%。其中出口6309.4亿美元，增长3%；进口3520亿美元，增长0.9%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，前3季度，中欧双边贸易总值4109.9亿美元，下降2.7%。中美双边贸易总值为3554.2亿美元，增长9.1%。前3季度，与东盟双边贸易总值为2888.7亿美元，增长8.1%。中日双边贸易总值为2487.6亿美元，下降1.8%。同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为661.7亿和654.2亿美元，分别增长14.2%和5%。

前3季度，广东外贸进出口总值7156.2亿美元，增长6.1%。同期，江苏、上海和北京进出口总值分别为4050.4亿、3279.4亿和3041.6亿美元，分别增长1%、1.1%和6.6%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为2328.5亿、1789.7亿和1112.8亿美元，分别增长0.9%、2.6%和9.1%。上述7省市进出口值合计占我国进出口总值的80.1%。从出口方面来看，前3季度，广东出口4170.7亿美元，增长6.4%。江苏和浙江分别出口2406.6亿和1667.3亿美元，分别增长4%和3%；上海和山东分别出口1544.3亿和934.4亿美元，分别下降0.1%和0.2%。同期，福建和北京分别出口691.7亿和439.9亿美元，分别增长4.9%和3.2%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，其中重庆出口增速为1.5倍，河南、四川和江西的出口增速分别为62.8%、42.8%和39.1%。

海关统计显示，前3季度，外商投资企业进出口13994.7亿美元，增长2.2%，低于我国外贸总体增速4个百分点。前3季度，民营企业（包括集体、私营企业及其他企业）进出口8779.7亿美元，增长18.8%，高出我外贸总体增速12.6个百分点。此外，国有企业进出口5650.3亿美元，下降0.8%。

从出口商品来看，机电产品出口稳定增长，纺织、服装出口微幅增长。前3季度，我国机电产品出口8548.3亿美元，增长8.3%，高出同期我外贸出口总体增速0.9个百分点，占出口总值的57.2%。其中，电器及电子产品出口3457.4亿美元，增长7.1%；机械设备2750.5亿美元，增长6.3%。同期，服装出口1160.6亿美元，增长0.7%；纺织品710.5亿美元，增长0.2%；鞋类346.3亿美元，增长9.5%；家具351亿美元，增长30.1%；塑料制品230.2亿美元，增长38.2%；箱包181亿美元，增长5.5%；玩具84.3亿美元，增长6.4%；上述7大类劳动密集型产品出口值合计占我国出口总值的20.5%。

从进口商品来看，能源和资源性产品进口平稳增长，铁矿石、铜、铝等进口价格明显下跌。今年前3季度，我国铁矿砂进口5.5亿吨，增加8.4%，进口均价为每吨135.1美元，下跌18.6%；大豆4430万吨，增加17.7%，进口均价为每吨576.5美元，上涨0.3%；初级形状的塑料1769万吨，增加3.2%，进口均价为每吨1957.5美元，下跌5.9%；钢材1052万吨，减少12%，进口均价为每吨1316.6美元，下跌4.8%；未锻造铜及铜材361.9万吨，增加32.6%，进口均价为每吨8296.2美元，下跌12.4%；未锻造铝及铝材93.1万吨，增加39.4%，进口均价为每吨3972美元，下跌20.3%。此外，机电产品进口5752.7亿美元，增长2.7%；其中汽车89.9万辆，增加23.7%。(完)

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